ABD Özel Temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a "Kosova" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Özel Temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a 'Kosova' çağrısı - Son Dakika

ABD Özel Temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a "Kosova" çağrısı

6 saat önce

ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyadan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

ABD Özel Temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a

ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyadan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Grenell, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, dün de Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulunduğunu anımsatan Grenell, "Aynı şeyleri orada da söyledim. Kosova'nın tanınmasından vazgeçilmesi için Sırp tarafının yürüttüğü kampanya sonlandırılmalı." dedi.

Grenell, iki tarafa da baskı yapmak istemediğine işaret ederek, "Sadece gençlerin ülkelerini terk etmesini önlemek ve ekonominin kalkınmasını sağlamak adına sizi birbirinize yakınlaştırmak istiyorum. Siyaseti size bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Özel Temsilcisi Grenell, Kosova tarafına da Sırbistan ürünlerine yönelik yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

"Sırbistan'ın bir yılda 435 milyon avro zararı oldu"

Cumhurbaşkanı Vucic de Sırp tarafının Kosova'ya daha önce uluslararası örgütlere üyelik taleplerine ara vermeleri halinde, kendilerinin de tanımaların geri çekilmesi için yürüttükleri kampanyaya ara vereceklerini bildirdiğini söyledi.

Bu taleplerinin Kosova tarafından geri çevrildiğini savunan Vucic, gümrük vergisi uygulaması yüzünden Sırbistan'ın bir yılda 435 milyon avro zararı olduğunu aktardı.

Vucic, vergi uygulamasının kaldırılması durumunda Belgrad ile Priştine arasında demir yolu ulaşımı sağlanmasına da sıcak baktığını kaydetti.

Kosova ile Sırbistan arasındaki sorun

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Kosova, bugüne kadar 100 civarında ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınsa da Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler, sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

Sırp yönetimi, özellikle son dönemde, daha önce Kosova'nın bağımsızlığını tanımış ülkeleri bu kararlarından vazgeçirmek için yoğun uğraş sarf ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan Karadağ, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor
Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran "Nükleer kıyamet saati" 20 saniye ileri alındı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:30:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Özel Temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a "Kosova" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]