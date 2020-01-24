ABD özel temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a uyarı: Kosova kampanyasına son verin - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD özel temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a uyarı: Kosova kampanyasına son verin - Son Dakika Dünya

ABD özel temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a uyarı: Kosova kampanyasına son verin

6 saat önce

ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyadan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

ABD özel temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a uyarı: Kosova kampanyasına son verin, System.String[]

ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyadan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.


Grenell, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

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Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan Karadağ, Kosova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:26 
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