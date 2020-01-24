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ABD özel temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a uyarı: Kosova kampanyasına son verin
6 saat önce
ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyadan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyadan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Grenell, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:26
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