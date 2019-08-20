Son Dakika Haberleri: ABD Özel Temsilcisi Katar'da Taliban ile görüşecek
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ABD Özel Temsilcisi Katar'da Taliban ile görüşecek

9 dakika önce

ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile görüşmek üzere Katar ve Afganistan'a gideceği bildirildi.

ABD Özel Temsilcisi Katar'da Taliban ile görüşecek, System.String[]
ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile görüşmek üzere Katar ve Afganistan'a gideceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçi Halilzad, Afganistan'daki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan barış süreci görüşmelerinin bir parçası olarak Taliban ile Doha'da bir araya gelecek." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Halilzad'ın Kabil'de barış sürecine ilişkin Afgan yönetimi ile görüşeceği ve Afganistan içi görüşmeler için hazırlık yapılması tavsiyesinde bulunacağı kaydedildi.
Afganistan barış süreci
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.
ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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