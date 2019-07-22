ABD-Pakistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor
1 saat önce
ABD Başkanı Trump "Kısa süre içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da. Pakistan çok önemli ve büyük bir ülke." dedi.
ABD Başkanı Trump "Kısa süre içinde Pakistan
'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da. Pakistan çok önemli ve büyük bir ülke." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:02
ABD'nin New York şehri karanlığa teslim oldu! Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. İbrahim Kalın Bloomberg için yazdı: Hayır, Türkiye Batı'yı terk etmedi