Son Dakika Haberleri: ABD-Pakistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor
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ABD-Pakistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Trump "Kısa süre içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da. Pakistan çok önemli ve büyük bir ülke." dedi.

ABD-Pakistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor, System.String[]
ABD Başkanı Trump "Kısa süre içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da. Pakistan çok önemli ve büyük bir ülke." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Pakistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:02 
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