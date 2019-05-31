Son Dakika Haberleri: ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı vergi muafiyetini kaldırdı
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ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı vergi muafiyetini kaldırdı

52 dakika önce

ABD, ülkede bulunan diplomatlara tanıdığı Diplomatik Vergi Muafiyeti programından Pakistanlı diplomatları çıkardı.

ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı vergi muafiyetini kaldırdı, System.String[]
ABD, ülkede bulunan diplomatlara tanıdığı Diplomatik Vergi Muafiyeti programından Pakistanlı diplomatları çıkardı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:48 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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