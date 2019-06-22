Son Dakika Haberleri: ABD pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar getirecek
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ABD pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar getirecek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar getirileceğini duyurdu.

ABD pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar getirecek, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar getirileceğini duyurdu.
Trump, Twitter hesabından İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını vurgulayan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran konusundaki planını "korkunç" olarak nitelendirdi.
Trump, "İran'a pazartesiden itibaren ek yaptırımlar uyguluyoruz. Yaptırımların İran konusunda başarıya ulaşacağı, İran'ın yeniden üretken ve müreffeh bir millet olacağı günü dört gözle bekliyorum. Ne kadar erken, o kadar iyi." ifadelerini kullandı.
Düşürülen İHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), önceki gün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının, uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.
Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Başkan Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:25 Kaynak: AA
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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