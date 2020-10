ABD Pensilvanya Eyalet Meclisi Binası 'meme kanseri farkındalığı' için pembeye büründü - Son Dakika

ABD'de Pensilvanya Eyalet Meclisi Binası'nın önünde bulunan çeşme meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü.

ABD'nin Pensilvanya Eyalet Meclisi Binası'nın önünde bulunan çeşmeden, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pembe sular aktı. Çeşmenin pembeye büründüğü o anlar kamerayla kayda alındı. ABD'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı, hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak ve araştırma için fon toplamak amacıyla her Ekim ayında bazı önde gelen meme kanseri hayır kurumları tarafından düzenlenen yıllık bir uluslararası sağlık kampanyası olarak biliniyor. Kampanya her yıl 1 Ekim'de başlayıp, 31 Ekim'de sona eriyor. Öte yandan,dünyada her yıl 2.1 milyon kadın, Türkiye'de ise yaklaşık 20 bin kadın meme kanserinden etkileniyor.