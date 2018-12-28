ABD Perakende Devi Sears, İflasın Eşiğine Geldi
1 saat önce
ABD'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears, 28 Aralık akşamına kadar bir satın alma teklifi almazsa iflas edecek.
– ABD'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears, 28 Aralık akşamına kadar bir satın alma teklifi almazsa iflas edecek.
Ekim ayında iflas başvurusunda bulunan ve 68 binden fazla çalışanı olan Sears'ın Yönetim Kurulu Başkanı Eddie Lampert, şirketin satın alınması için 4.6 milyar dolarlık bir teklif almaya çalışıyor. Gün sonuna kadar şirketin iflas etmemesi için bir teklif kabul edilmezse, 125 yıllık Sears kapanacak.
ESL Investments'dan elde ettiği serbest yatırım fonlarıyla Lampert, Aralık ayında mahkemeye şirketi satın almak için bir teklifte bulunmuştu. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:06 Kaynak: DHA
Bitcoin, 2018'de 90 Kez En Düşük Düzeyine Geriledi
ABD'lileri Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı
Pazardaki Kavgada Alışveriş Yaparken Vurulan Kadın Öldü
Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu