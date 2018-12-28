Son Dakika Haberleri: ABD Perakende Devi Sears, İflasın Eşiğine Geldi

ABD Perakende Devi Sears, İflasın Eşiğine Geldi

1 saat önce

ABD'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears, 28 Aralık akşamına kadar bir satın alma teklifi almazsa iflas edecek.

ABD Perakende Devi Sears, İflasın Eşiğine Geldi, System.String[]

ABD'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears, 28 Aralık akşamına kadar bir satın alma teklifi almazsa iflas edecek.

Ekim ayında iflas başvurusunda bulunan ve 68 binden fazla çalışanı olan Sears'ın Yönetim Kurulu Başkanı Eddie Lampert, şirketin satın alınması için 4.6 milyar dolarlık bir teklif almaya çalışıyor. Gün sonuna kadar şirketin iflas etmemesi için bir teklif kabul edilmezse, 125 yıllık Sears kapanacak.

ESL Investments'dan elde ettiği serbest yatırım fonlarıyla Lampert, Aralık ayında mahkemeye şirketi satın almak için bir teklifte bulunmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:06 Kaynak: DHA

Aralık, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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