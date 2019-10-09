Son Dakika Haberleri: ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti
Son Dakika Ekonomi ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti

ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti

1 saat önce

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar düşürdü.

ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti, System.String[]

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar düşürdü.

EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar olacağı öngörülüyor.

EIA'nın eylül ayı raporunda, gelecek yıl Brent petrolün varil fiyatının 62 dolar, WTI petrolün de 56,50 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Böylece, her iki ham petrol türünde gelecek yıla ilişkin varil fiyat beklentisi 2 dolar aşağı çekilmiş oldu.

Raporda, küresel petrol stoklarının gelecek yılın ilk yarısında artmaya devam edeceği beklentisine işaret edilirken, bunun ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturacağı vurgulandı.

Üretim beklentisi yukarı çekildi

ABD'nin bu yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi ise günlük ortalama 100 bin varil yukarı çekildi.

Rapora göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

EIA'nın eylül ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,2 milyon varil, 2020'de ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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