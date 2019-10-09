ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü
35 dakika önce
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar aşağı çekti.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar aşağı çekti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:41
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