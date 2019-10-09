Son Dakika Haberleri: ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü
Son Dakika Ekonomi ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü

ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü

35 dakika önce

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar aşağı çekti.

ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü, System.String[]

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar aşağı çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:41 
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