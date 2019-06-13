Son Dakika Haberleri: ABD petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti
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ABD petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti

3 saat önce

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 70 dolardan 67 dolara düşürdü.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 70 dolardan 67 dolara düşürdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:13 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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