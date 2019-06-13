ABD petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 70 dolardan 67 dolara düşürdü.

Haber Yayın Tarihi :

ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi

Türkiye, Batı Asya'da en çok doğrudan yabancı yatırımcı çeken ülke oldu