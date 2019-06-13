ABD petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti
3 saat önce
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 70 dolardan 67 dolara düşürdü.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 70 dolardan 67 dolara düşürdü.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:13
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