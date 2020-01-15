ABD, petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Ocak 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 65 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da 59,5 dolar olacağı öngörülüyor. Aralık 2019 raporunda bu rakamlar 60,50 ve 55 dolar olarak tahmin edilmişti.

Üretim beklentisi yukarı çekildi

ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisi de 100 bin varil yükseltildi. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.