Abd, Petrol İhracatında Rusya'yı Geride Bırakabilir"
21 dakika önce
“ABD, üç yıldan kısa süre içinde petrol ihracatında Rusya’yı geride bırakabilir.” Bu tahmin uluslararası danışmanlık şirketi IHS Markit’ten geldi. Şirket raporunda, ABD’nin petrol ihracatının 2020 yılının Eylül ayına gelindiğinde günde 5 milyon varili bulabileceği, aynı senenin sonunda bu miktarın da üzerine çıkabileceği tahmin edildi. IHSM Markit, petrol ihracatında Rusya’nın 2020 yılında ABD’nin gerisinde kalabileceğini öngördü. […]The post “ABD, petrol ihracatında Rusya’yı geride bırakabilir” appeared first on Enerji Enstitüsü.
" ABD
, üç yıldan kısa süre içinde petrol ihracatında Rusya
'yı geride bırakabilir." Bu tahmin uluslararası danışmanlık şirketi IHS Markit'ten geldi.
Şirket raporunda, ABD'nin petrol ihracatının 2020 yılının Eylül
ayına gelindiğinde günde 5 milyon varili bulabileceği, aynı senenin sonunda bu miktarın da üzerine çıkabileceği tahmin edildi. IHSM Markit, petrol ihracatında Rusya'nın 2020 yılında ABD'nin gerisinde kalabileceğini öngördü.
Şirket, petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz kondensatını kapsayan sıvı hidrokarbon ihracatında ise ABD'nin 2019 yılında günde 10 milyon varile ulaşarak, bu sıralamada Suudi Arsbistan'ın tahtına oturabileceğini tahmin etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:28
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