Son Dakika Haberleri: ABD petrol rafinerisine saldırının ardından Suudi Arabistan'a binlerce ilave asker yolluyor
Son Dakika Dünya ABD petrol rafinerisine saldırının ardından Suudi Arabistan'a binlerce ilave asker yolluyor

ABD petrol rafinerisine saldırının ardından Suudi Arabistan'a binlerce ilave asker yolluyor

1 saat önce

ABD, Suudi petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine 14 Eylül’de gerçekleşen drone saldırısı sonrası Suudi Arabistan’a binlerce ilave asker yollayacak.

ABD petrol rafinerisine saldırının ardından Suudi Arabistan'a binlerce ilave asker yolluyor, System.String[]

ABD, Suudi petrol devi Aramco'nun iki rafinerisine 14 Eylül'de gerçekleşen drone saldırısı sonrası Suudi Arabistan'a binlerce ilave asker yollayacak. İki ülke saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon bu haberle ilgili yorum yapmadı.


Reuters'e konuşan kaynaklar Suudi Arabistan'a ne kadar asker konuşlandırılacağı konusunda sayı vermedi ancak bunun muhtemelen binlerce olacağını söyledi. Bu görevlendirme Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine gerçekleşen saldırıların ardından geliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:06 
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