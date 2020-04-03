ABD petrol sektörü yetkilisi OPEC+ toplantısına çağrılacak

ABD'nin petrol sektörü düzenleyici kuruluşlarından Texas Railroad Yetkilisi Ryan Sitton, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Pazartesi günü dezenleyeceği dijital toplantıya çağrılacak.

Rusya medyasında yayımlanan habere göre, çağrı kararı, Sitton'un OPEC Genel sekreteri Muhammed Barkindo ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile ayrı ayrı yaptığı belirtilen görüşmelerin ardından alındı.

Haberlere göre, Cuma günü Rusya DEvlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump , kendi ülkelerinin petrol üreticisi şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılar düzenleyecek.