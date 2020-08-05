ABD petrol stokları bir haftada 8.6 milyon varil azaldı

ABD hampetrol stokları, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar ise 1.63 milyon varil arttı.