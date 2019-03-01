ABD Piyasaları Açılış Öncesi Artışa Devam Ediyor
19 dakika önce
– ABD Başkanı Donald Trump'ın, "çok önemli" olarak değerlendirdiği, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmede hakkındaki olumlu yorumları ve Washington Valisi Jay Inslee'nin 2020 seçimlerin başkan adayı olacağını açıklaması etkisiyle hisse senedi piyasaları yükseldi.
– ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, "çok önemli" olarak değerlendirdiği, Kuzey Kore
Lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmede hakkındaki olumlu yorumları ve Washington
Valisi Jay Inslee'nin 2020 seçimlerin başkan adayı olacağını açıklaması etkisiyle hisse senedi piyasaları yükseldi.
Son gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle; Dow Jones
yüzde 0.69,
Nasdaq yüzde 0.75 ve
S&P yüzde 0.62 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 değer kazanarak 1.13812 düzeyine yükseldi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:55 Kaynak: DHA
Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık
Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor