Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesi Artışa Devam Ediyor

ABD Piyasaları Açılış Öncesi Artışa Devam Ediyor

19 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump'ın, "çok önemli" olarak değerlendirdiği, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmede hakkındaki olumlu yorumları ve Washington Valisi Jay Inslee'nin 2020 seçimlerin başkan adayı olacağını açıklaması etkisiyle hisse senedi piyasaları yükseldi.

ABD Piyasaları Açılış Öncesi Artışa Devam Ediyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "çok önemli" olarak değerlendirdiği, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmede hakkındaki olumlu yorumları ve Washington Valisi Jay Inslee'nin 2020 seçimlerin başkan adayı olacağını açıklaması etkisiyle hisse senedi piyasaları yükseldi.

Son gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.69,

Nasdaq yüzde 0.75 ve

S&P yüzde 0.62 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 değer kazanarak 1.13812 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:55 Kaynak: DHA

Ekonomi
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