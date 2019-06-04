Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi
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ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi

9 dakika önce

ABD hisse senedi piyasaları, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmaya açık olduklarını belirtmesi etksiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmaya açık olduklarını belirtmesi etksiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.78,
Nasdaq yüzde 0.76 ve
S&P yüzde 0.77 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.14 artışla 1.1256 düzeyine ve sterlin yüzde 0.15 artışla 1.2684 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:38 Kaynak: DHA
Angela Merkel, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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