ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi
9 dakika önce
ABD hisse senedi piyasaları, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmaya açık olduklarını belirtmesi etksiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:38 Kaynak: DHA
hisse senedi piyasaları, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmaya açık olduklarını belirtmesi etksiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.78,
Nasdaq yüzde 0.76 ve
S&P yüzde 0.77 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.14 artışla 1.1256 düzeyine ve sterlin yüzde 0.15 artışla 1.2684 düzeyine yükseldi.
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