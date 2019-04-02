Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi

ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi

1 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO), ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları etkisiyle, 2019 yılında küresel ticarette yavaşlama öngördüğünü açıklamasıyla, yatay seyrettikten sonra ABD ve Çin'den gelen güçlü veriler etkisiyle yükseldi.

ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO), ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları etkisiyle, 2019 yılında küresel ticarette yavaşlama öngördüğünü açıklamasıyla, yatay seyrettikten sonra ABD ve Çin'den gelen güçlü veriler etkisiyle yükseldi.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

Dow Jones yüzde 1.27,

Nasdaq yüzde 1.29 ve

S&P yüzde 1.16 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.1 değer kazanarak 1.1201 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:56 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Ticaret Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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