Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükselişte

ABD Piyasaları Açılış Öncesi Yükselişte

2 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları, yatırımcıların güveninin ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu mesajlar ve ABD Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un iki ülkenin "tarihi" bir anlaşmaya imza atacağını söylemesiyle yatırımcı güveni yükseldi.

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ABD hisse senedi piyasaları, yatırımcıların güveninin ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu mesajlar ve ABD Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un iki ülkenin "tarihi" bir anlaşmaya imza atacağını söylemesiyle yatırımcı güveni yükseldi.

ayrıca, beklentinin üzerinde gelen güçlü veriler de yatırımcı güveninin artmasında etkili oldu.

Dow Jones yüzde 0.62, Nasdaq yüzde 0.81 ve S&P yüzde 0.62 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.11 artarak 1.1360 düzeyine yükseldi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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