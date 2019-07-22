ABD piyasaları açılış öncesinde artışta
1 saat önce
ABD hisse sendi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentilerinin artmasıyla yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
– ABD hisse sendi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentilerinin artmasıyla yükseldi.
Gelişmeler etkisilyle ABD piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.17,
NAsdaq yüzde 0.26 ve
-S&P yüzde 0.21 yükseldi.
Euro, 1.12162 dolara gerilerken, sterlin değer kazanarak 1.24638 dolar düzeyine yükseldi.
- İstanbul
ABD'li polis memurunun Facebook mesajı: Ocasio-Cortez'in vurulması lazım ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız