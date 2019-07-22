Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde artışta
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD piyasaları açılış öncesinde artışta

1 saat önce

ABD hisse sendi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentilerinin artmasıyla yükseldi.

ABD piyasaları açılış öncesinde artışta, System.String[]
– ABD hisse sendi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentilerinin artmasıyla yükseldi.
Gelişmeler etkisilyle ABD piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.17,
NAsdaq yüzde 0.26 ve
-S&P yüzde 0.21 yükseldi.
Euro, 1.12162 dolara gerilerken, sterlin değer kazanarak 1.24638 dolar düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li polis memurunun Facebook mesajı: Ocasio-Cortez'in vurulması lazım ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:49:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde artışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]