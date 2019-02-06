Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

2 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa seslenişi ertesinde, açılış öncesi işlemlerde düştü.

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa seslenişi ertesinde, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasında, Şubat ayı sonunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceğini, Çin ile yapılan ticaret toplantılarının olumlu geçtiğini ve Meksika sınır duvarı projesinde kararlı olduğunu söyledi.

Trump, Çin ile yapılan ticaret toplantılarının sonucundaki anlaşmanın, ABD vatandaşlarının işlerini koruması ve ticaret açıklarının azaltılması için "yapısal değişikler" içermesi gerektiğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.34,

Nasdaq yüzde 0.46 ve

S&P yüzde 0.39 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.19 düşerek 1.1391 değerine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:07 Kaynak: DHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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