ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü
1 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların pek çok şirketin kazanç verilerini beklerken, düşüşe devam etti.
– ABD
hisse senedi piyasaları Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların pek çok şirketin kazanç verilerini beklerken, düşüşe devam etti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
'in ticaret görüşelerinin bir parçası olarak, gelecek hafta, Washington
'dan bir heyetle birlikte bir Çin
ziyareti yapacağını açıkladı.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle; Dow Jones
yüzde, 0.68,
Nasdaq yüzde 0.68 ve
S&P yüzde 0.62 düştü.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.31 değer kazanarak 1.13326 düzeyine yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:58 Kaynak: DHA
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