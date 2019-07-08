Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde düştü
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ABD piyasaları açılış öncesinde düştü

2 saat önce

– ABD hisse senei piyasaları, İran'ın, İran'ın, İran Nükleer Anlaşması'na dair yükümlülüklerini azaltacağını açıklaması ve uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3.67'ye yükseltmesi sonrasında düşüşe devam etti.

ABD piyasaları açılış öncesinde düştü, System.String[]
– ABD hisse senei piyasaları, İran'ın, İran'ın, İran Nükleer Anlaşması'na dair yükümlülüklerini azaltacağını açıklaması ve uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3.67'ye yükseltmesi sonrasında düşüşe devam etti.
İran konusunda, Rusya Tahran'ın kararı sonrasında endişeli olduğunu açıklarken, Çin durumu ABD'nin tek taraflı "zorbalığına" bağladı.
Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.16,
Nasdaq yüzde 0.1 ve
S&P yüzde 0.18 düştü.
Dolar, euro ve sterlin karşısında bir değşiim göstermeyerek 0.89125 euro ve 0.79840 sterlin düzeylerinde.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:03 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Ekonomi
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