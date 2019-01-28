Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte

1 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları, açılış öncesinde, ABD Kongresi'nin ABD Başkanı Donald Trump ile bir anlaşmaya vararak hükümeti yeniden açacağı, ancak, Trump'ın sınır duvarı için bütçe ayırılmadığı takdirde üç hafta içinde hükümeti yeniden kapatacağına ilişkin haberlerin etkisiyle düştü.

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları, açılış öncesinde, ABD Kongresi'nin ABD Başkanı Donald Trump ile bir anlaşmaya vararak hükümeti yeniden açacağı, ancak, Trump'ın sınır duvarı için bütçe ayırılmadığı takdirde üç hafta içinde hükümeti yeniden kapatacağına ilişkin haberlerin etkisiyle düştü.

Yatırımcılar ayrıca ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri kapsamında ABD ziyareti yapacak olan Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He'nin yapacağı görüşmelerin sonucunu bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.5,

Nasdaq yüzde 0.65 ve

S&P yüzde 0.52 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:18 Kaynak: DHA

Ekonomi
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