ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düşüşte
1 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları, açılış öncesinde, ABD Kongresi'nin ABD Başkanı Donald Trump ile bir anlaşmaya vararak hükümeti yeniden açacağı, ancak, Trump'ın sınır duvarı için bütçe ayırılmadığı takdirde üç hafta içinde hükümeti yeniden kapatacağına ilişkin haberlerin etkisiyle düştü.
– ABD
hisse senedi piyasaları, açılış öncesinde, ABD Kongresi'nin ABD Başkanı Donald Trump
ile bir anlaşmaya vararak hükümeti yeniden açacağı, ancak, Trump'ın sınır duvarı için bütçe ayırılmadığı takdirde üç hafta içinde hükümeti yeniden kapatacağına ilişkin haberlerin etkisiyle düştü.
Yatırımcılar ayrıca ABD ve Çin
arasındaki ticaret görüşmeleri kapsamında ABD ziyareti yapacak olan Çin Devlet Başkanı
Yardımcısı Liu He'nin yapacağı görüşmelerin sonucunu bekliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle; Dow Jones
yüzde 0.5,
Nasdaq yüzde 0.65 ve
S&P yüzde 0.52 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:18 Kaynak: DHA
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