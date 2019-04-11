ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Ekside
10 dakika önce
– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi ile ilgili gelişmeleri ve gün içinde gelecek olan ABD merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarını beklerken, düştü.
– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi ile ilgili gelişmeleri ve gün içinde gelecek olan ABD merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarını beklerken, düştü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:39 Kaynak: DHA
Dow Jones yüzde 0.12 ve
Nasdaq yüzde 0.09 düşerken,
S&P bir değişim göstermedi.
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