ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Ekside

– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi ile ilgili gelişmeleri ve gün içinde gelecek olan ABD merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarını beklerken, düştü.

– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi ile ilgili gelişmeleri ve gün içinde gelecek olan ABD merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarını beklerken, düştü.



Dow Jones yüzde 0.12 ve



Nasdaq yüzde 0.09 düşerken,



S&P bir değişim göstermedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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