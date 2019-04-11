Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Ekside

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Ekside

10 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi ile ilgili gelişmeleri ve gün içinde gelecek olan ABD merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarını beklerken, düştü.

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Ekside, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi ile ilgili gelişmeleri ve gün içinde gelecek olan ABD merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarını beklerken, düştü.

Dow Jones yüzde 0.12 ve

Nasdaq yüzde 0.09 düşerken,

S&P bir değişim göstermedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:39 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! İşte Güncel Rakamlar Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 12:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Ekside
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]