ABD piyasaları açılış öncesinde hafif düştü
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– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, S&P'nin tarihi rekor kırdığı Perşembe gününün ardından, ABD ve İran arasındaki gerginlikleri etkisiyle hafif düştü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, S&P'nin tarihi rekor kırdığı Perşembe gününün ardından, ABD ve İran
arasındaki gerginlikleri etkisiyle hafif düştü.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.02,
Nasdaq yüzde 0.18 ve
S&P yüzde 0.08 düştü.
Dolar, yen ve sterlin karşısında sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 0.17 değer kazanırken, euro karşısında yüzde 0.12 değer kaybetti.
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