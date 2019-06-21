Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde hafif düştü
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ABD piyasaları açılış öncesinde hafif düştü

9 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, S&P'nin tarihi rekor kırdığı Perşembe gününün ardından, ABD ve İran arasındaki gerginlikleri etkisiyle hafif düştü.

ABD piyasaları açılış öncesinde hafif düştü, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, S&P'nin tarihi rekor kırdığı Perşembe gününün ardından,  ABD ve İran arasındaki gerginlikleri etkisiyle hafif düştü.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.02,
Nasdaq yüzde 0.18 ve
S&P yüzde 0.08 düştü.
Dolar, yen ve sterlin karşısında sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 0.17 değer kazanırken, euro karşısında yüzde 0.12 değer kaybetti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
iran, tarihi, ABD, Ekonomi
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