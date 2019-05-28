Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde hafif yükseldi
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ABD piyasaları açılış öncesinde hafif yükseldi

3 saat önce

– ABD hisse sendi piyasaları Anma Günü tatili sonrasında açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine odaklanmasıyla hafif yükseldi.

ABD piyasaları açılış öncesinde hafif yükseldi, System.String[]
ABD hisse sendi piyasaları Anma Günü tatili sonrasında açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine odaklanmasıyla hafif yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin henüz Çin ile bir ticaret anlaşması imzalamaya hazır olmadığını ve Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerinin "kolaylıkla" artableceğini söyledi.
 Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:
Dow jones yüzde 0.37,
Nasdaq yüzde 0.11 ve
S&P yüzde 0.14 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 kayıpla 1.1188 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:41 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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