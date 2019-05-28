ABD piyasaları açılış öncesinde hafif yükseldi
3 saat önce
– ABD hisse sendi piyasaları Anma Günü tatili sonrasında açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine odaklanmasıyla hafif yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:41 Kaynak: DHA
– ABD
hisse sendi piyasaları Anma Günü tatili sonrasında açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD ve Çin
arasındaki ticaret gerginliklerine odaklanmasıyla hafif yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump
, ABD'nin henüz Çin ile bir ticaret anlaşması imzalamaya hazır olmadığını ve Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerinin "kolaylıkla" artableceğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:
Dow jones yüzde 0.37,
Nasdaq yüzde 0.11 ve
S&P yüzde 0.14 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 kayıpla 1.1188 düzeyine geriledi.
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