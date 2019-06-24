Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde İran gerginlikleriyle yatay
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ABD piyasaları açılış öncesinde İran gerginlikleriyle yatay

1 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde jeopolitik gerginlikler etkisiyle yatay.ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, ABD'ye ait bir insansız hava aracının İran hava sahasına girmesi üzerine düşürülmesi ardından bir saldırı emri vermiş ancak daha sonra iptal etmişti.

ABD piyasaları açılış öncesinde İran gerginlikleriyle yatay, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde jeopolitik gerginlikler etkisiyle yatay.
ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, ABD'ye ait bir insansız hava aracının İran hava sahasına girmesi üzerine düşürülmesi ardından bir saldırı emri vermiş ancak daha sonra iptal etmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.
Diğer yandan, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Jasponya'nın Osaka kentinde düzenlecek olan G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek olmaları ticaret görüşmelerinde bir ilerleme beklentisine sebep oldu.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.03,
Nasdaq yüzde 0.04 ve
S&P yüzde 0.04 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.12 artışla 1.1383 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:10 Kaynak: DHA
Donald Trump, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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