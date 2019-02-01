Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık

1 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları, dünyanın en büyük firması olan Amazon'un, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde gelirlerini yüzde 61 artırdığı haberi etkisiyle açılış öncesi işlemlerde karışık seyirde.

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları, dünyanın en büyük firması olan Amazon'un, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde gelirlerini yüzde 61 artırdığı haberi etkisiyle açılış öncesi işlemlerde karışık seyirde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile Çin arasındaki ticaret toplantılarında büyük aşama kaydedildiğini belirtti, ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeden bir anlaşma imzalamayacağını söyledi.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.24 ve

S&P yüzde 0.10 yükselirken,

Nasdaq yüzde 0.34 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.12 değer kaybederek 1.14586 değerinden işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:27 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Amazon, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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