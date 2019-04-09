Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık

46 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasaları Salı günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken, karışık seyirde.

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Karışık, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları Salı günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken, karışık seyirde.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, nihai bir anlaşma yolunda önemli adımlar atıldığı açıklandı.

ABD Ticare Temsilciğinin 11 milyar dolar değerindeki Avrupa malına ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını duyurması üzerine Avrupa Birliği bu hamleye aynı ölçüde karşılık verileceğini açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.32 düşerken,

Nasdaq yüzde 0.19 ve

S&P yüzde 0.1 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.15 kayıpla 1.1279 düzeyine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:40 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi
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