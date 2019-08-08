ABD piyasaları açılış öncesinde karışık hareket ediyor

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık hareket ediyor.Çin'den gelen ticaret dengesi verilerine göre, ülkenin ABD ile ihracat fazlası yüzde 6.5 ve ithalatı yüzde 19 azaldı.Chicago Fed Başkanı Charles Evans Çarşamba günü yaptığı açıklamada küresel ekonomik yavaşlamanın bir faiz indirimine daha sebep olabileceğini söyledi.Gelişemler etkisiyle ABD piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:Dow Jones yüzde 0.09 düşerken,Nasdaq yüzde 0.38 veS&P yüzde 0.08 yükseldi.Euro dolar karşısında yüzde 0.2 değer kazanarak 1.1222 dolar düzeyine yükseldi.

- İstanbul