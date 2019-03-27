Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

31 dakika önce

ABD hisse senedi piyasaları, ABD Hazine tahvilleri verim eğrisinin, geçen hafta on yıldan bu yana ilk kez tersine dönerek durgunluğa işaret etmesiyle, yatırımcıların olası bir küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları, ABD Hazine tahvilleri verim eğrisinin, geçen hafta on yıldan bu yana ilk kez tersine dönerek durgunluğa işaret etmesiyle, yatırımcıların olası bir küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle, açılış öncesi işlemlerde yükseldi. ABD'deki uluslararası ticaret verileri beklenirken, ABD hisse senedi, piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.15,

Nasdaq yüzde 0.28 ve

S&P yüzde 0.2 yükseldi

Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 yükselerek 1.1275 dolar düzeyine çıktı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:32 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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