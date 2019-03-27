ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi
31 dakika önce
ABD hisse senedi piyasaları, ABD Hazine tahvilleri verim eğrisinin, geçen hafta on yıldan bu yana ilk kez tersine dönerek durgunluğa işaret etmesiyle, yatırımcıların olası bir küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
ABD
hisse senedi piyasaları, ABD Hazine tahvilleri verim eğrisinin, geçen hafta on yıldan bu yana ilk kez tersine dönerek durgunluğa işaret etmesiyle, yatırımcıların olası bir küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle, açılış öncesi işlemlerde yükseldi. ABD'deki uluslararası ticaret verileri beklenirken, ABD hisse senedi, piyasalarında açılış öncesi durum şöyle; Dow Jones
yüzde 0.15,
Nasdaq yüzde 0.28 ve
S&P yüzde 0.2 yükseldi
Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 yükselerek 1.1275 dolar düzeyine çıktı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:32 Kaynak: DHA
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