ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yaklaşıldığı haberlerinin yarattığı olumlu hava ve Asya hisse senedi piyasalarının yükselmesi etkisiyle, açılik öncesi işlmelerde yükseldi.

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yaklaşıldığı haberlerinin yarattığı olumlu hava ve Asya hisse senedi piyasalarının yükselmesi etkisiyle, açılik öncesi işlmelerde yükseldi.



ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum:



Dow Jones yüzde 0.4,



Nasdaq yüzde 0.62 ve



S&P yüzde 0.47 yükseldi.



Euro, dolar karşısında yüzde 0.35 artışla 1.1246 düzeyine yükseldi.

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