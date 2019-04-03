Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

23 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yaklaşıldığı haberlerinin yarattığı olumlu hava ve Asya hisse senedi piyasalarının yükselmesi etkisiyle, açılik öncesi işlmelerde yükseldi.

ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yaklaşıldığı haberlerinin yarattığı olumlu hava ve Asya hisse senedi piyasalarının yükselmesi etkisiyle, açılik öncesi işlmelerde yükseldi.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum:

Dow Jones yüzde 0.4,

Nasdaq yüzde 0.62 ve

S&P yüzde 0.47 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.35 artışla 1.1246 düzeyine yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34 Kaynak: DHA

Ekonomi
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