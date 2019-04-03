ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi
23 dakika önce
– ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yaklaşıldığı haberlerinin yarattığı olumlu hava ve Asya hisse senedi piyasalarının yükselmesi etkisiyle, açılik öncesi işlmelerde yükseldi.
– ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yaklaşıldığı haberlerinin yarattığı olumlu hava ve Asya hisse senedi piyasalarının yükselmesi etkisiyle, açılik öncesi işlmelerde yükseldi.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum:
Dow Jones yüzde 0.4,
Nasdaq yüzde 0.62 ve
S&P yüzde 0.47 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.35 artışla 1.1246 düzeyine yükseldi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34 Kaynak: DHA
Rekabet Kurulu Adabank'ın Satışının İzne Tabi Olmadığına Karar Verdi
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı