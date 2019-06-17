Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

23 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bekleyen yatırımcılar ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanmaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulamaya...

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bekleyen yatırımcılar ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanmaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulamaya hazır olduğunu söylemesi etkisiyle yükseldi.
ABD ve Çin'in gelecek hafta Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde imzalanması bekleniyor.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.18,
Nasdaq yüzde 0.18 ve
S&P yüzde 0.2 yükseldi.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.05 ve sterlin yüzde 0.04 artarak, sırasıyla 1.1215 ve 1.2586 düzeylerine yükseldiler.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:58 Kaynak: DHA
Fed, Merkez Bankası, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin istediği Max Kruse'nin, Amerika'da poker oynadığı iddia edildi! Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:21:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]