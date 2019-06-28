ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
1 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin başlaması etkisiyle yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Japonya
'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin başlaması etkisiyle yükseldi.
Yatırımcıların ordağında günün ilerleyen saatlerinden gerçekleşecek ABD Devlet Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
'in ikili görüşmesi var.
Gelişmeler etkisiyle AABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.38,
Nasdaq yüzde 0.2 ve
S&P yüzde 0.3 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 artışla 1.1385 düzeyinde.
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