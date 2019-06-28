Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

1 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin başlaması etkisiyle yükseldi.

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin başlaması etkisiyle yükseldi.
Yatırımcıların ordağında günün ilerleyen saatlerinden gerçekleşecek ABD Devlet Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ikili görüşmesi var.
Gelişmeler etkisiyle AABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.38,
Nasdaq yüzde 0.2 ve
S&P yüzde 0.3 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 artışla 1.1385 düzeyinde.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar 1,5 yılın en sert aylık düşüşüne hazırlanıyor Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk haline devam kararı İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:58:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]