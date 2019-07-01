ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
2 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in ticaret gerginliklerinde bir ateşkes ilan etmesi etkisiyle yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:27 Kaynak: DHA
– ABD hisse senedi piyasaları Japonya
'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in ticaret gerginliklerinde bir ateşkes ilan etmesi etkisiyle yükseldi. Beyaz Saray Ekonomi
Danışmanı Larry Kudlow, Trump'ın Huawei
'e ABDli şirketlerle iş yapmasına izin verdiğini açıklasına rağmen, şirketin kara listede kalacağını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.28,
Nasdaq yüzde 0.48 ve
S&P yüzde 0.58 yükseldi.
Dolar, euro ve sterlin karşısında sırasıyla y6üzde 0.38 ve yüzde 0.34 yükseldi.
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