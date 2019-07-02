ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
1 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların küresel ticarete odaklanmaları etkisiyle yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:47 Kaynak: DHA
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların küresel ticarete odaklanmaları etkisiyle yükseldi.
ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi Avrupa Birliği
'nden ithal edilen 4 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump
, Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının "hafifiçe" ABD lehine dönmesi gerektiğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.44,
Nasdaq yüzde 1.06 ve
S&P yüzde 0.77 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.05 değer kaybederek 0.88568 düzeyine gerilerken, sterlin karşısında yüzde 0.4 arttışla 0.79201 düzeyine yükseldi.
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