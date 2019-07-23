ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi
39 dakika önce
ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, şirketlerin ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıklamaları öncesinde yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, şirketlerin ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıklamaları öncesinde yükseldi.
Yatırımcılar ayrıca, ABD Merkez Bankası
'nın (Fed
) faiz kararını beklerken, kimi Merkez Bankası yetkilileri faiz indiriminin daha olası olduğu yönünde açıklamalar yaptı.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.3,
Nasdaq yüzde 0.33 ve
S&P yüzde 0.31 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.23 düşüşle 1.11837 düzeyine geriledi.
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