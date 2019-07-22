ABD piyasaları artışla açıldı

– ABd hisse senedi piyasaları, Basra Körfezi
'ndeki gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) faiz kararı beklenirken, güne artışla başladı.
Diğer yandan yatırımcılar, şirketlerin ikinci çeyrek kazanç raporlarının açıklanmasını bekliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:
Dow jones yüzde 0.19,
Nasdaq yüzde 0.69 ve
S&P yüzde 0.31 yükseldi.
-Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1221 düzeyinde sabit kalırken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.16 düşüşle 1.2484 düzeyine geriledi.
- İstanbul