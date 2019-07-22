Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları artışla açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD piyasaları artışla açıldı

1 saat önce

ABd hisse senedi piyasaları, Basra Körfezi'ndeki gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı beklenirken, güne artışla başladı.

ABD piyasaları artışla açıldı, System.String[]
– ABd hisse senedi piyasaları, Basra Körfezi'ndeki gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı beklenirken, güne artışla başladı.
Diğer yandan yatırımcılar, şirketlerin ikinci çeyrek kazanç raporlarının açıklanmasını bekliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:
Dow jones yüzde 0.19,
Nasdaq yüzde 0.69 ve
S&P yüzde 0.31 yükseldi.
-Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1221 düzeyinde sabit kalırken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.16 düşüşle 1.2484 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Basra Körfezi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a "casus" yanıtı: Onlar yalancı Trump'tan, İran'ın "Ajanları yakaladık" iddiasıyla ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görüşme sona erdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:18:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları artışla açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]