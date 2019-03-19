Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Faiz Kararı Öncesinde Yükseldi

ABD Piyasaları Faiz Kararı Öncesinde Yükseldi

2 saat önce

– ;ABD hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısı öncesinde açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

ABD Piyasaları Faiz Kararı Öncesinde Yükseldi, System.String[]
– ; ABD hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısı öncesinde açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını sabit tutacağı beklentisi hakim.

Diğer yandan, CNBC'nin Mart ayı Fed anketi sonuçlarına göre, ülkenin Gayri Safi yurtiçi Hasılasında, 2020 yılında da devam edeceği öngörülen, keskin bir düşüş bekleniyor.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.43,

Nasdaq yüzde 0.42 ve

S&P yüzde 0.42 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.14 kazanımla 1.13526 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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