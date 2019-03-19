Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Fed Faiz Toplantısı Öncesinde Artışla Açıldı

ABD Piyasaları Fed Faiz Toplantısı Öncesinde Artışla Açıldı

1 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısı beklenirken, güne artışla başladı.

ABD Piyasaları Fed Faiz Toplantısı Öncesinde Artışla Açıldı, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısı beklenirken, güne artışla başladı.

Fed'in para politikası toplantısı sonucunda alacağı faiz kararı Çarşamba günü açıklanacakancak piyasalarda faizlerin bir değişim göstermeyerek sabit tutulacağı öngörüsü hakim.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.36,

Nasdaq yüzde 0.43 ve

S&P yüzde 0.38 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.12 artışla 1.1351 düzeyinde. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:42 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açtı Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Fed Faiz Toplantısı Öncesinde Artışla Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]