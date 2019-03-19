ABD Piyasaları Fed Faiz Toplantısı Öncesinde Artışla Açıldı
1 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısı beklenirken, güne artışla başladı.
– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısı beklenirken, güne artışla başladı.
Fed'in para politikası toplantısı sonucunda alacağı faiz kararı Çarşamba günü açıklanacakancak piyasalarda faizlerin bir değişim göstermeyerek sabit tutulacağı öngörüsü hakim.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
Dow Jones yüzde 0.36,
Nasdaq yüzde 0.43 ve
S&P yüzde 0.38 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.12 artışla 1.1351 düzeyinde. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:42 Kaynak: DHA
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