ABD piyasaları Fed toplantısı öncesinde yükseldi
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– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde, beklenti faizlerde bir değişim olmaması yönünde olsa da, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'dan, Banka'nın düşük enflasyona nasıl tepki vereceğini açıklamasını beklerken, ABD hisse sendi piyasaları yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
– ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde, beklenti faizlerde bir değişim olmaması yönünde olsa da, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'dan, Banka'nın düşük enflasyona nasıl tepki vereceğini açıklamasını beklerken, ABD hisse sendi piyasaları yükseldi.
Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump
, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile gelecek hafta G20 zirvesinde görüşeceğini açıklaması da piyasalarda görülen artışı destekledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 1.19,
Nasdaq yüzde 1.85 ve
S&p yüzde 1.17 yükseldi.
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