ABD Piyasaları Güne Artışla Başladı
19 dakika önce
– ABD hisse senedi piyasaları haftanın ilk işlem gününe, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili olarak iki ülkenin iyi bir anlaşmaya varamaması halinde ABD'nin "masadan kalkacağını" söylemesiyle, yükseldi.
– ABD
hisse senedi piyasaları haftanın ilk işlem gününe, ABD ve Çin
arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili olarak iki ülkenin iyi bir anlaşmaya varamaması halinde ABD'nin "masadan kalkacağını" söylemesiyle, yükseldi. Dow Jones
yüzde 0.73,
Nasdaq yüzde 1.01 ve
S&P yüzde 0.72 yükseldi.
Dolar euro karşısında yüzde 0.17 kayıpla, 1.1237 düzeyine geriledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:33 Kaynak: DHA
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