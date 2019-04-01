Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Güne Artışla Başladı

ABD Piyasaları Güne Artışla Başladı

19 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasaları haftanın ilk işlem gününe, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili olarak iki ülkenin iyi bir anlaşmaya varamaması halinde ABD'nin "masadan kalkacağını" söylemesiyle, yükseldi.

ABD Piyasaları Güne Artışla Başladı, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları haftanın ilk işlem gününe, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili olarak iki ülkenin iyi bir anlaşmaya varamaması halinde ABD'nin "masadan kalkacağını" söylemesiyle, yükseldi.

Dow Jones yüzde 0.73,

Nasdaq yüzde 1.01 ve

S&P yüzde 0.72 yükseldi.

Dolar euro karşısında yüzde 0.17 kayıpla, 1.1237 düzeyine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:33 Kaynak: DHA

Dow Jones, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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