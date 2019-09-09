Abd piyasaları güne artışla başladı
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ABD hisse sendi piyasaları güne, geçen hafta yapılan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamalar etkisiyle artışla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:11 Kaynak: DHA
ABD hisse sendi piyasaları güne, geçen hafta yapılan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamalar etkisiyle artışla başladı.
Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.16,
Nasdaq yüzde 0.3 ve
S&P yüzde 0.33 yükseldi.
Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.19 artışla 1.10472 ve yüzde 56 artışla 1.23594 düzeyine yükseldi.
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