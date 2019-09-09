Son Dakika Haberleri: Abd piyasaları güne artışla başladı
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Abd piyasaları güne artışla başladı

1 saat önce

ABD hisse sendi piyasaları güne, geçen hafta yapılan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamalar etkisiyle artışla başladı.

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ABD hisse sendi piyasaları güne, geçen hafta yapılan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamalar etkisiyle artışla başladı.

Gelişmeler etkisiyle  ABD piyasalarında son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.16,

Nasdaq yüzde 0.3 ve

S&P yüzde 0.33 yükseldi.

Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.19 artışla 1.10472 ve yüzde 56 artışla 1.23594 düzeyine yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dow Jones, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:11 Kaynak: DHA
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