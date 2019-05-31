ABD piyasaları güne düşüşle başladı
14 dakika önce
– ABD hisse sendi piyasaları güne, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'nın ihracatına 10 Haziran'dan itibaren yüzde 5.0 vergi uygulayacağını duyurması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerginliğin yükselmesiyle düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:17 Kaynak: DHA
– ABD
hisse sendi piyasaları güne, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Meksika
'nın ihracatına 10 Haziran'dan itibaren yüzde 5.0 vergi uygulayacağını duyurması ve ABD ve Çin
arasındaki ticaret savaşında gerginliğin yükselmesiyle düşüşle başladı. Dow Jones
yüzde 1.02, Nasdaq yüzde 1.2 ve S&P yüzde 1.07 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.24 artışla 1.1155 düzeyine yükseldi.
- İstanbul
Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi
ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı
Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek