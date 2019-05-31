Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları güne düşüşle başladı
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ABD piyasaları güne düşüşle başladı

14 dakika önce

– ABD hisse sendi piyasaları güne, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'nın ihracatına 10 Haziran'dan itibaren yüzde 5.0 vergi uygulayacağını duyurması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerginliğin yükselmesiyle düşüşle başladı.

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ABD hisse sendi piyasaları güne, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'nın ihracatına 10 Haziran'dan itibaren yüzde 5.0 vergi uygulayacağını duyurması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerginliğin yükselmesiyle düşüşle başladı.
Dow Jones yüzde 1.02, Nasdaq yüzde 1.2 ve S&P yüzde 1.07 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.24 artışla 1.1155 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:17 Kaynak: DHA
Donald Trump, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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