Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları ikinci çeyrek kazanç verileriyle artışla açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD piyasaları ikinci çeyrek kazanç verileriyle artışla açıldı

26 dakika önce

ABD hisse senedi piyasaları, yılın ikinci çeyreğine ait kazanç verileri yayınlanmaya devam ederken, güne artışla başladı.

ABD piyasaları ikinci çeyrek kazanç verileriyle artışla açıldı, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları, yılın ikinci çeyreğine ait kazanç verileri yayınlanmaya devam ederken, güne artışla başladı.
ABD piyasalarını etkileyen diğer gelişmeler ise, konut fiyatlarının beklenti altında kalarak yüzde 0.1 artması ve Birleşik Krallık Muhafazakar Parti liderliği ve ülke başbakanlığına giden seçimi Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson'ın kazanması oldu.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.44,
Nasdaq yüzde 0.5 ve
S&P yüzde 0.36 arttı.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.39 düşüşle 1.1165 düzeyine ve, sterlin yüzde 0.29 düşüşle 1.2439 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk ve Amerikalı bilim insanlarından Trakya'da Batı Nil Virüsü araştırması ABD'de seyir halinde giden araca yıldırım düştü Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:09:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları ikinci çeyrek kazanç verileriyle artışla açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]