Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları İran endişeleri etkisiyle düştü
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ABD piyasaları İran endişeleri etkisiyle düştü

59 dakika önce

– İran'ın, İran Nükleer Anlaşması'na göre yüzde 3.67 ile sınırlandırılan uranyum zenginleştirme oranını yüzde 4.5'e yükselttiğini duyurmasının ardından, ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı.

ABD piyasaları İran endişeleri etkisiyle düştü, System.String[]
İran'ın, İran Nükleer Anlaşması'na göre yüzde 3.67 ile sınırlandırılan uranyum zenginleştirme oranını yüzde 4.5'e yükselttiğini duyurmasının ardından, ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı.
Yatırımcıların odağında, jeopolitik gerginliklerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma var.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.46,
Nasdaq yüzde 0.82 ve
S&P yüzde 0.43 düştü.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.08 kayıpla 1.12182 düzeyine, sterlin yüzde 0.22 kayıpla 1.25014 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:16 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, İran, Ekonomi
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