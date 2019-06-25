ABD piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle düştü

– ABD hisse senedi piyasaları İran gerginliklerinin yeni yaptırımlarla yükselmesi etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde yatay.Piyasaları etkileyen diğer gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yapabilecek gücü olmasına rağmen" ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevinden almayacağını açıklaması ve FedEx'in ABD Ticaret Bakanlığı'nı yeni ithalat kısıtlamalarını izlemenin "olanaksız" olduğunu savunarak mahkemeye vermesi oldu.Gelişmeler etkisilye ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:Dow Jones yüzde 0.05,Nasdaq yüzde 0,17 veS&P yüzde 0.1 düştü.Dolar, euro karşısında yüzde 0.1 yükselirken, sterlin karşısında yüzde 0.18 düştü ve sırasıyla 0.8718 ve 0.7836 değerlerinde işlem görüyor.

- İstanbul