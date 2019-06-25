Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle düştü
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ABD piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle düştü

8 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasaları İran gerginliklerinin yeni yaptırımlarla yükselmesi etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde yatay.

ABD piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle düştü, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları İran gerginliklerinin yeni yaptırımlarla yükselmesi etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde yatay.
Piyasaları etkileyen diğer gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yapabilecek gücü olmasına rağmen" ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevinden almayacağını açıklaması ve FedEx'in ABD Ticaret Bakanlığı'nı yeni ithalat kısıtlamalarını izlemenin "olanaksız" olduğunu savunarak mahkemeye vermesi oldu.
Gelişmeler etkisilye ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.05,
Nasdaq yüzde 0,17 ve
S&P yüzde 0.1 düştü.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.1 yükselirken, sterlin karşısında yüzde 0.18 düştü ve sırasıyla 0.8718 ve 0.7836 değerlerinde işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:54 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Donald Trump, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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