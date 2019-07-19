Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları Microsoft'un rekor geliriyle artıda başladı
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ABD piyasaları Microsoft'un rekor geliriyle artıda başladı

42 dakika önce

ABD piyasaları, dünyanın en değerli ikinci şirketi Microsoft gelirlerinin beklentilerin oldukça üzerinde, yeni rekor düzeyleri görmesiyle yükseldi.

ABD piyasaları Microsoft'un rekor geliriyle artıda başladı, System.String[]
ABD piyasaları, dünyanın en değerli ikinci şirketi Microsoft gelirlerinin beklentilerin oldukça üzerinde, yeni rekor düzeyleri görmesiyle yükseldi.
Microsoft hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 2.89 artışla 140.36 dolara yükselirken, yatırımcılar ayrıca St. Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard ve New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini takip etti.
Erken işlemlerde;
Dow Jones yüzde 0.31,
Nasdq yüzde 0.53,
S&P 500 yüzde 0.36 yükseldi.
Gelişmelerin ardından TSİ 16: 33'te euro dolar karşısında yüzde 0.24 düşüşle 1,2227 dolara, sterlin de yüzde 0.24 düşüşle 1,25155 dolara geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Microsoft, Williams, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:35 Kaynak: DHA
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